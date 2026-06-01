Conférence Les saints du Pays des Abers Plouvien
Conférence Les saints du Pays des Abers Plouvien samedi 13 juin 2026.
Plouvien
Conférence Les saints du Pays des Abers
Plouvien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Par Laurent Héry, professeur d’Histoire Géographie au lycée naval de Brest membre du Centre International de recherche et de documentation sur le monachisme celtique. .
Plouvien 29860 Finistère Bretagne
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L’événement Conférence Les saints du Pays des Abers Plouvien a été mis à jour le 2026-05-29 par OT PAYS DES ABERS
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