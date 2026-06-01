Plouvien

Conférence Les saints du Pays des Abers

Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Par Laurent Héry, professeur d’Histoire Géographie au lycée naval de Brest membre du Centre International de recherche et de documentation sur le monachisme celtique. .

Plouvien 29860 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Conférence Les saints du Pays des Abers Plouvien a été mis à jour le 2026-05-29 par OT PAYS DES ABERS