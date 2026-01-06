Conférence Les Sazerac et le papier Musée du Papier Angoulême

Conférence Les Sazerac et le papier

Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-03 15:00:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Cycles de conférences sur les figures du papier en Charente.

Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

English :

Lecture series on paper figures in Charente.

