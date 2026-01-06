Conférence Les Sazerac et le papier Musée du Papier Angoulême
Conférence Les Sazerac et le papier Musée du Papier Angoulême mardi 3 février 2026.
Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême Charente
Début : 2026-02-03 15:00:00
2026-02-03
Cycles de conférences sur les figures du papier en Charente.
Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
English :
Lecture series on paper figures in Charente.
