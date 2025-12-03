CONFÉRENCE : LES SCÈNES HIP-HOP, UN ESPACE DE RÉSISTANCE POUR LES DANSEUSES ? La Place Paris

Les danses hip-hop sont souvent perçues comme performances, mais elles peuvent aussi être des espaces de résistance pour les danseuses. Leurs présences sur scène sont souvent le résultat d’un long combat pour s’affirmer dans un milieu très masculin. Léa, host du podcast Bruyantes, analysera avec trois danseuses leur vision sur la place des femmes dans les cultures hip-hop et comment in fine leurs mouvements dessinent un geste politique.

EN CORPS !

Créé en 2021 par La Place, l’événement En Corps ! met à l’honneur la danse et la création chorégraphique. À travers performances, spectacles, battles, workshops, expositions et conférences, le festival célèbre la richesse et la diversité des danses hip-hop.

Animé par Léa Blom, créatrice du podcast Bruyantes, ce temps d’échange mettra en lumière la parole des femmes dans le hip-hop. Une conversation engagée autour des histoires et des trajectoires qui, sur scène comme ailleurs, deviennent actes de résistance.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 20h30 à 22h30

gratuit Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/en-corps-talk-bruyantes