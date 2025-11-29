Conférence « Les sciences dans la Hague » Rue des Tohagues La Hague

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

2025-11-29

Le Géoparc La Hague propose un nouveau rendez-vous « Les sciences dans la Hague, conférence annuelle du Géoparc ». Le conseil scientifique du Grand Site et Géoparc La Hague, à l’initiative de la programmation, propose de s’arrêter en 2025 sur la continuité terre-mer qui nous relie aux îles anglo-normandes, soumise aux évolutions du niveau marin au cours des temps géologiques et à de forts courants aujourd’hui. 4 interventions seront proposées par des chercheurs en géologie, archéologie, géomorphologie et géoarchéologie.

Réservation https://espacecultureldelahague.notre-billetterie.com/ .

Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 53 33

