Conférence « Les sciences dans la Hague » samedi 29 novembre 2025.
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague Manche
2025-11-29 09:00:00
2025-11-29 12:30:00
2025-11-29
Le Géoparc La Hague propose un nouveau rendez-vous « Les sciences dans la Hague, conférence annuelle du Géoparc ». Le conseil scientifique du Grand Site et Géoparc La Hague, à l’initiative de la programmation, propose de s’arrêter en 2025 sur la continuité terre-mer qui nous relie aux îles anglo-normandes, soumise aux évolutions du niveau marin au cours des temps géologiques et à de forts courants aujourd’hui. 4 interventions seront proposées par des chercheurs en géologie, archéologie, géomorphologie et géoarchéologie.
Réservation https://espacecultureldelahague.notre-billetterie.com/ .
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie
