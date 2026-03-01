Du 27 février au 29 juin 2026, Espace Musées et Paris Aéroport, en collaboration avec la Fondation Dina Vierny – Musée Maillol, présentent pour la première fois au cœur de l’aéroport une œuvre majeure du sculpteur Aristide Maillol, L’Air. Cette sculpture fait partie des 20 sculptures de Maillol présentées depuis 1964-65 dans le jardin du Carrousel au Louvre, à Paris. Située au point d’intersection stratégique des salles d’embarquement K, L et M du Terminal 2E de l’aéroport, cette installation se poursuit par l’exposition « Maillol – L’Air comme une sculpture » à l’Espace Musées du Hall K jusqu’au 31 mai 2026. À l’occasion de cet événement, un programme de rencontres est proposé au Musée Maillol avec Sculpture+, organisme dédié au rayonnement de la sculpture sous toutes ses formes.

Samedi 14 mars, 10h30

Conférence Les sculptures de Maillol aux Tuileries

Par Antoinette Le Normand-Romain, conservatrice générale du patrimoine et historienne de l’art, spécialiste de la sculpture du XIXe siècle, directrice de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) de 2006 à 2016.

L’exposition est l’occasion de revenir sur le travail de Maillol dont le jardin du Carrousel au Louvre constitue une parfaite vitrine. Admirateur de la tradition classique, il sut néanmoins la renouveler en écartant le sujet : le corps pensé comme une architecture se suffit à lui-même.

Conférence d’une heure suivie d’un verre de l’amitié au Café Prévert.

Programmation de rencontres au Musée Maillol, Paris 7e

payant

Places limitées, réservation obligatoire.

Gratuit pour les adhérents S+

Tarif non-adhérents : 30 euros.

Tout public.

Musée Maillol 59-61, rue de Grenelle 75007 Paris



