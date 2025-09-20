Conférence « Les sculptures des églises romanes de Vendée » Foussais-Payré
Conférence « Les sculptures des églises romanes de Vendée »
Salle du Prieuré Foussais-Payré Vendée
Début : 2025-09-20 15:00:00
Conférence par l’auteur du livre « Les sculptures des églises romanes de Vendée », consacré à neuf églises romanes, dont celle de Foussais-Payré.
Une plongée au cœur de l’imaginaire médiévale.
Une visite commentée de l’église est prévue à l’issue de la conférence.
Le livre sera en vente sur place.
Gratuit .
Salle du Prieuré Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 44 98 11 32 associationculturelle85240@gmail.com
