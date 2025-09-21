Conférence « Les secrets de la phytothérapie réunionnaise » par Eloïse Checkouri Lazarets de La Grande Chaloupe La Possession

Conférence « Les secrets de la phytothérapie réunionnaise » par Eloïse Checkouri Lazarets de La Grande Chaloupe La Possession dimanche 21 septembre 2025.

Conférence « Les secrets de la phytothérapie réunionnaise » par Eloïse Checkouri Dimanche 21 septembre, 10h30 Lazarets de La Grande Chaloupe La Réunion

Réservation obligatoire, 20 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T09:30:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T09:30:00

La phytothérapie, ou l’art d’utiliser les plantes pour son bien-être, fait partie intégrante du patrimoine culturel de La Réunion. Depuis des générations, les tisaneurs – véritables gardiens de ce savoir ancestral – emploient une grande variété de plantes pour apaiser les divers maux du quotidien.

Mais que dit la science aujourd’hui ? Les études modernes confirment les propriétés de certains remèdes traditionnels… et réservent aussi quelques surprises inattendues !

Lors de cette conférence interactive animée par Éloïse Checkouri, Docteure en Biologie médicale et passionnée de plantes médicinales, vous en apprendrez plus sur nos tisanes locales et serez invités à deviner leurs vertus !

Durée : 1h

Lazarets de La Grande Chaloupe La Grande Chaloupe, 97419 La Possession, France La Possession 97419 La Réunion La Réunion +262262200323 http://www.cg974.fr [{« type »: « email », « value »: « resa-lazaret@cg974.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262200323 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0692974040 »}] Le Lazaret situé à La Grande Chaloupe sur l’île de La Réunion fait partie de l’ensemble des sites de quarantaine érigés au XIXe siècle un peu partout dans le monde. Ces lieux d’isolement furent construits afin d’éviter la propagation d’épidémies sur des territoires accueillant des populations immigrantes, originaires de pays où sévissaient des maladies pestilentielles (peste, variole, choléra, etc.) et ayant passé plusieurs semaines ou mois en mer dans des conditions d’hygiène sommaires. NRL, sortie La Grande Chaloupe, suivre les panneaux « Lazarets »

La phytothérapie, ou l’art d’utiliser les plantes pour son bien-être, fait partie intégrante du patrimoine culturel de La Réunion. Depuis des générations, les tisaneurs – véritables gardiens de ce – …

(c) Woundi