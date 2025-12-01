Conférence Les secrets de l’origami Médiathèque Royan

Conférence Les secrets de l’origami

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Par Alice Viale, artiste origamiste Tout public à partir de 12 ans

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

By Alice Viale, origami artist For ages 12 and up

German :

Von Alice Viale, Origami-Künstlerin Für alle ab 12 Jahren

Italiano :

A cura di Alice Viale, artista dell’origami Per tutti dai 12 anni in su

Espanol :

Por Alice Viale, artista del origami A partir de 12 años

