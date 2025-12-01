Conférence Les secrets de l’origami Médiathèque Royan
Conférence Les secrets de l’origami Médiathèque Royan vendredi 19 décembre 2025.
Conférence Les secrets de l’origami
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Par Alice Viale, artiste origamiste Tout public à partir de 12 ans
.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
By Alice Viale, origami artist For ages 12 and up
German :
Von Alice Viale, Origami-Künstlerin Für alle ab 12 Jahren
Italiano :
A cura di Alice Viale, artista dell’origami Per tutti dai 12 anni in su
Espanol :
Por Alice Viale, artista del origami A partir de 12 años
L’événement Conférence Les secrets de l’origami Royan a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Royan