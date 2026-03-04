Conférence « Les secrets des peaux : archéologie du parchemin à Morimond au Moyen-Âge », Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes

Conférence « Les secrets des peaux : archéologie du parchemin à Morimond au Moyen-Âge » Mardi 17 mars, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Haute-Marne

Gratuit, entrée libre

Et si le parchemin n’était pas qu’un support d’écriture ?

À l’abbaye cistercienne de Morimond, les archives, à travers la peau des animaux, conservent des indices sur les choix des copistes, l’élevage et l’économie monastique. À partir d’analyses de protéines, la chercheuse identifie l’espèce animale constitutive du parchemin et suit son évolution du XIIe au XVe siècle. De la prise d’échantillons à l’interprétation, voici une enquête qui révèle comment les peaux racontent l’histoire d’une abbaye cistercienne, entre science de labo et archives médiévales.

Par Aurélie ARTIZZU, doctorante en archéologie (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – ArScAn / Archéologies environnementales)

Archives départementales de la Haute-Marne Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est

Dans le cadre des Mardis aux Archives, cycle de conférences et ateliers proposés par les Archives départementales de la Haute-Marne. conférences Mardis aux Archives