Conférence les seigneurs de la nuit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Conférence les seigneurs de la nuit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 8 octobre 2025.

Conférence les seigneurs de la nuit

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 17:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Plongez dans l’univers fascinant des rapaces nocturnes lors de cet atelier pédagogique et immersif.

Chouettes, hiboux et autres chasseurs de l’ombre n’auront plus de secrets pour vous.

4€

A partir de 12 ans. 35 personnes max .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Immerse yourself in the fascinating world of nocturnal birds of prey at this immersive educational workshop.

Owls and other hunters of the shadows will no longer hold any secrets for you.

4?

German :

Tauchen Sie bei diesem pädagogischen und immersiven Workshop in die faszinierende Welt der nachtaktiven Raubvögel ein.

Eulen, Käuze und andere Jäger des Schattens werden keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben.

4?

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo dei rapaci notturni in questo coinvolgente laboratorio didattico.

Gufi e altri cacciatori notturni non avranno più segreti per voi.

4?

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de las rapaces nocturnas en este taller educativo de inmersión.

Los búhos y otros cazadores nocturnos dejarán de tener secretos para usted.

4?

L’événement Conférence les seigneurs de la nuit Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-01 par OT de St Lary|CDT65