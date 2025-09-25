Conférence « Les serpentines, témoins des grands fonds océaniques » Troyes
Conférence « Les serpentines, témoins des grands fonds océaniques » Troyes jeudi 25 septembre 2025.
Conférence « Les serpentines, témoins des grands fonds océaniques »
Auditorium du Musée d’Art Moderne Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 18:30:00
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Les serpentines, témoins des grands fonds océaniques
« Très belles roches ornementales, les serpentines ont été utilisées par l’homme depuis la nuit des temps.
Tout le monde en a croisé sur des façades, en statuettes ou encore en bijoux. Hors cet aspect décoratif, les serpentines ont aussi une longue et passionnante histoire à raconter sur la structure et l’évolution de notre planète.
Sans doute certains de leurs potentiels vous feront-ils rêver, et la prochaine fois que vous en croiserez, vous ne les regarderez plus de la même façon…… «
Entrée libre, dans la limite des places disponibles .
Auditorium du Musée d’Art Moderne Troyes 10000 Aube Grand Est a.geol.aube@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence « Les serpentines, témoins des grands fonds océaniques » Troyes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne