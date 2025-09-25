Conférence « Les serpentines, témoins des grands fonds océaniques » Troyes

Auditorium du Musée d’Art Moderne Troyes Aube

Les serpentines, témoins des grands fonds océaniques



« Très belles roches ornementales, les serpentines ont été utilisées par l’homme depuis la nuit des temps.

Tout le monde en a croisé sur des façades, en statuettes ou encore en bijoux. Hors cet aspect décoratif, les serpentines ont aussi une longue et passionnante histoire à raconter sur la structure et l’évolution de notre planète.

Sans doute certains de leurs potentiels vous feront-ils rêver, et la prochaine fois que vous en croiserez, vous ne les regarderez plus de la même façon…… «



Entrée libre, dans la limite des places disponibles .

Auditorium du Musée d’Art Moderne Troyes 10000 Aube Grand Est a.geol.aube@wanadoo.fr

