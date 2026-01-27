Conférence Les serpents du Lot Cahors

Conférence Les serpents du Lot

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Gratuit

Début : 2026-02-17 20:30:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Pierre-Olivier Cochard, naturaliste, membre de la Société Herpétologique de France et chargé d’étude naturaliste à Nature En Occitanie.

Contenu de la conférence Les serpents sont des animaux à part dans l’imaginaire humain. Objets de fantasmes, de rumeurs, de légendes, craints ou au contraire parfois vénérés, ils ne laissent donc jamais indifférents. Seulement sept espèces (dont une très localisée et non re-signalée depuis longtemps) sont présentes dans le département du Lot. Toutes ont des exigences écologiques et des cycles biologiques différents. Les niveaux de menaces pesant sur elles ne sont donc logiquement pas les mêmes, et les solutions à apporter pour enrayer des effondrements parfois marqués, sont variées. Nous aborderons donc tous ces thèmes lors de cette présentation, en nous focalisant toutefois sur certaines espèces plus particulièrement.

Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 16 contact@carrefour-sciences.org

Pierre-Olivier Cochard, naturalist, member of the Société Herpétologique de France and in charge of naturalist studies at Nature En Occitanie.

Conference content: Snakes are animals apart in the human imagination

