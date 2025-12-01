Conférence Les sociétés savantes et l’instruction dans les Vosges (1800-1871) Archives départementales des Vosges Épinal

Conférence Les sociétés savantes et l’instruction dans les Vosges (1800-1871)

par Benjamin CUNIN, doctorant à l’Université de Lorraine, CRUHL

En 1800, le préfet Desgouttes constate le manque d’instruction dans les Vosges. Tout le sujet de cette conférence sera de retracer les actions menées par la Société d’émulation, par les instituteurs et par les autorités pour la progression de l’instruction dans ce département et tout cela avant les célèbres lois Jules Ferry.



by Benjamin CUNIN, doctoral student at Université de Lorraine, CRUHL

In 1800, Prefect Desgouttes noted the lack of education in the Vosges. The subject of this lecture will be to retrace the actions taken by the Société d?émulation, by teachers and by the authorities to advance education in this département, and all this before the famous Jules Ferry laws.

