Conférence les Souletins et l’île de Saint-Domingue Musculdy

Conférence les Souletins et l’île de Saint-Domingue

Maison Possompes Musculdy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-10-24

Vous êtes invités à Musculdy.

L’association Ikerzaleak propose une réunion publique pour faire découvrir une histoire méconnue de la Soule. Partis de Musculdy, d’Ordiarp, de Tardets, ils rêvaient de faire fortune grâce au travail des esclaves. La conférence sera en basque et en français avec traduction simultanée. À l’issue, le verre de l’amitié sera offert. .

Maison Possompes Musculdy 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

