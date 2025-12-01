Conférence: Les stations de ski drômoises face au changement climatique ACCES Maison des associations Bourg-de-Péage

Conférence: Les stations de ski drômoises face au changement climatique ACCES

Maison des associations 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Comment les stations de moyenne montagne pourront-elles faire face aux changements climatiques? Quel devenir? Quelles évolutions? Débat autour d’une table ronde.

.

Maison des associations 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

How will mid-range mountain resorts cope with climate change? What will become of them? How will they evolve? Round-table discussion.

German :

Wie können Mittelgebirgsorte mit dem Klimawandel umgehen? Was wird aus ihnen? Welche Entwicklungen gibt es? Diskussion am runden Tisch.

Italiano :

Come possono le località di media montagna far fronte ai cambiamenti climatici? Cosa ne sarà di loro? Quali sviluppi? Una tavola rotonda.

Espanol :

¿Cómo pueden afrontar el cambio climático las estaciones de media montaña? ¿Qué será de ellas? ¿Qué evoluciones? Mesa redonda.

L’événement Conférence: Les stations de ski drômoises face au changement climatique ACCES Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-09-15 par Valence Romans Tourisme