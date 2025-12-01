Conférence Les templiers en Champagne-Bourgogne Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Les Templiers, tout commence chez nous Hugues de Payns, le fondateur, premier grand maître, était champenois. Bernard de Clairvaux, le père spirituel, était bourguignon.

Il existe des vestiges de commanderies, de chapelles et de nombreux signes sur nos territoires.

Dans cette conférence, Jean Claude CZMARA vous proposera une enquête de terrain avec de nombreuses questions à la clef, et quelques tentatives de réponses.

Des centaines d’ouvrages ont été publiés sur le sujet, autant de films et de séries télévisées ont été consacrés à cette énigmatique milice religieuse et militaire, censée protéger les pèlerins sur la route de Jérusalem.

Comment concilier le statut de moine, avec celui de soldat ? Les croisades, des guerres saintes ? L’archéologie, l’architecture, les symboles, peuvent-ils nous éclairer ?

Tombé dans le chaudron tout petit, Jean-Claude CZMARA n’a cessé de se passionner pour le sujet, et d’autres, tous liés au patrimoine et à l’histoire de la Champagne-Bourgogne. Résultat des dizaines d’ouvrages, grand public, des centaines de conférences et de visites guidées. Après 50 ans passés dans l’Aube, il réside maintenant à proximité de Sens et poursuit inlassablement sa quête.

date lundi 15 décembre 2025

lieu Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine (entrée Rue du Président Carnot)

tarif adhérent 7€ / non-adhérent 9€

contact accutb21@gmail.com ou 06.83.89.36.00

les conférences commencent à 14h30 précises ouverture des portes 14h15 .

