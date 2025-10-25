Conférence Les Templiers en procès une affaire politico-religieuse hors du commun Angoulême

Conférence Les Templiers en procès une affaire politico-religieuse hors du commun Angoulême samedi 25 octobre 2025.

Conférence Les Templiers en procès une affaire politico-religieuse hors du commun

44 rue de Montmoreau Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Le 13 octobre 1307, les Templiers furent arrêtés sur ordre de Philippe le Bel. Ce procès sans précédent mena à l’abolition de l’ordre en 1312. Une histoire fascinante, entre faits et légendes, que cette conférence s’attachera à éclairer.

44 rue de Montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

On October 13, 1307, the Knights Templar were arrested by order of Philip the Fair. This unprecedented trial led to the abolition of the order in 1312. A fascinating story, between facts and legends, which this conference will seek to shed light on.

German :

Am 13. Oktober 1307 wurden die Templer auf Befehl von Philipp dem Schönen verhaftet. Dieser beispiellose Prozess führte 1312 zur Abschaffung des Ordens. Eine faszinierende Geschichte zwischen Fakten und Legenden, die in diesem Vortrag beleuchtet werden soll.

Italiano :

Il 13 ottobre 1307, i Cavalieri Templari furono arrestati per ordine di Filippo il Bello. Questo processo senza precedenti portò all’abolizione dell’Ordine nel 1312. Questa storia affascinante, che mescola fatti e leggende, verrà esplorata in questa conferenza.

Espanol :

El 13 de octubre de 1307, los templarios son detenidos por orden de Felipe el Hermoso. Este juicio sin precedentes condujo a la abolición de la Orden en 1312. Esta fascinante historia, mezcla de realidad y leyenda, será explorada en esta conferencia.

