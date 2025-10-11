Conférence: Les Templiers et le Prieuré de Sion Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Conférence: Les Templiers et le Prieuré de Sion

1 place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-10-11 14:30:00

2025-10-11

Les Templiers ont marqué l’Histoire et continuent d’habiter l’imaginaire collectif. Leur arrestation, un vendredi 13 octobre 1307, a même contribué à faire de cette date un symbole de malchance. De leur mystérieuse fondation à la légende de leur trésor, leur héritage nourrit encore de nombreuses énigmes…

Pour cette première rencontre, nous avons l’honneur d’accueillir Jean-Patrick Pourtal , passionné des mystères historiques, notamment de Rennes-le-Château et de l’ordre du Temple. Ses recherches l’ont mené sur la piste fascinante du lien énigmatique entre les Templiers et le Prieuré de Sion. À travers son ouvrage Les Templiers au Prieuré de Sion, il nous invite à plonger dans ces découvertes et révélations captivantes.

Réservation obligatoire. .

1 place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 29 58 30 68 legende.interieure@gmail.com

English :

The Knights Templar left their mark on history and continue to inhabit the collective imagination

German :

Die Templer haben die Geschichte geprägt und sind auch heute noch in der kollektiven Vorstellungswelt präsent

Italiano :

I Cavalieri Templari hanno lasciato un segno nella storia e continuano ad abitare il nostro immaginario collettivo

Espanol :

Los Caballeros Templarios dejaron su huella en la historia y siguen habitando nuestro imaginario colectivo

