Gratuit.

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

La commune de Viols-le-Fort est reconnue par les chercheurs pour la richesse de son patrimoine archéologique.

Les premières découvertes remontent au début du XXᵉ siècle et les investigations se poursuivent encore aujourd’hui.

Cette conférence propose une présentation des principaux éléments du patrimoine préhistorique de Viols-le-Fort et de ses environs : sites remarquables, objets exhumés, avancées des recherches…

Une plongée captivante dans les origines du territoire !

Librairie La Bestiole 193 avenue du Castellas, 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie Librairie pluridisciplinaire proposant un mélange de livres neufs et d'occasion, créée en 2022. Cet espace offre des expositions, des conférences, un atelier d'imprimerie et des rencontres culturelles.

© Simon Mercier