Conférence :  Les Ténèbres, histoire d’une Peur ancestrale  Château des Baumes Istres

Conférence : Les Ténèbres, histoire d’une Peur ancestrale

Mardi 25 novembre 2025 de 18h à 19h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Depuis toujours les ténèbres fascinent mais aussi terrifient les hommes… Une conférence par Catherine Ribotton, historienne.

Réminiscences de vieilles peurs ancestrales, on les trouve inscrites dans toutes les cosmogonies expliquant l’origine du monde. Ce noir des origines de l’humanité se retrouve aussi bien dans les peurs et les cauchemars des enfants, dans certaines pratiques vestimentaires au cours des temps, ( les vêtements de deuil, par exemple , différents suivant les classes sociales) mais aussi dans les superstitions stigmatisant certains animaux, tels les chats noirs, les poules noires ou les corbeaux. Mais pourquoi ? Cependant, peu à peu, la civilisation aidant, les ténèbres se dissipent… l’obscurité régresse et le noir n’est plus totalement noir … Certains artistes contemporains , tels Pierre Soulages , le montrent avec brio. .

Darkness has always fascinated and terrified mankind… A lecture by historian Catherine Ribotton.

Seit jeher hat die Dunkelheit die Menschen fasziniert, aber auch in Angst und Schrecken versetzt… Ein Vortrag von Catherine Ribotton, Historikerin.

L’oscurità ha sempre affascinato e terrorizzato l’umanità… Conferenza di Catherine Ribotton, storica.

La oscuridad siempre ha fascinado y aterrorizado a la humanidad… Conferencia de Catherine Ribotton, historiadora.

