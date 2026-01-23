Conférence Les terres australes et antarctiques francaises La terre Adélie Salle Jean Gabin Royan
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Début : 2026-03-10 14:30:00
Par Florian Aumond, maître de conférences à Poitiers, Centre d’Étude et de Coopération Juridique Interdisciplinaire (CECOJI)
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
By Florian Aumond, lecturer at the Centre d?Étude et de Coopération Juridique Interdisciplinaire (CECOJI) in Poitiers, France
