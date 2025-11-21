Conférence les terres australes et antarctiques françaises (TAAF) au Prieuré des Arts à Saint-Remy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy

Conférence les terres australes et antarctiques françaises (TAAF) au Prieuré des Arts à Saint-Remy

Au Prieuré des Arts 2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

À l’occasion du 70e anniversaire des TAAF, embarquez pour un voyage fascinant dans le sud de l’océan Indien, au cœur de la plus grande réserve naturelle de France. Bienvenue sur les îles de Crozet, Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul. Des paysages à couper le souffle mais aussi une nature fragilisée. Ici, des mouches sans ailes, des plantes uniques au monde sont menacées par des espèces introduites envahissantes et les bouleversements climatiques. Un patrimoine naturel exceptionnel, ô combien précieux. .

Au Prieuré des Arts 2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

