Conférence Les terres australes et antarctiques Musée Maritime La Rochelle

jeudi 2 octobre 2025.

Conférence Les terres australes et antarctiques

Musée Maritime Auditorium du Musée Maritime Place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Conférence animée par Anaïs Pélier, médecin et auteure.

+33 5 46 27 20 47 ammlr@orange.fr

English : Conference Les terres australes et antarctiques

Lecture by Anaïs Pélier, doctor and author.

German : Konferenz Les terres australes et antarctiques

Konferenz unter der Leitung von Anaïs Pélier, Ärztin und Autorin.

Italiano :

Conferenza tenuta da Anaïs Pélier, medico e autrice.

Espanol : Conferencia Les terres australes et antarctiques

Conferencia de Anaïs Pélier, médico y escritora.

