Conférence Les terres australes et antarctiques Musée Maritime La Rochelle

Musée Maritime Auditorium du Musée Maritime Place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-02 18:00:00
Conférence animée par Anaïs Pélier, médecin et auteure.
Musée Maritime Auditorium du Musée Maritime Place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 20 47 ammlr@orange.fr
English : Conference Les terres australes et antarctiques
Lecture by Anaïs Pélier, doctor and author.
German : Konferenz Les terres australes et antarctiques
Konferenz unter der Leitung von Anaïs Pélier, Ärztin und Autorin.
Italiano :
Conferenza tenuta da Anaïs Pélier, medico e autrice.
Espanol : Conferencia Les terres australes et antarctiques
Conferencia de Anaïs Pélier, médico y escritora.
