Conférence – Les Têtes Renversantes : Les secrets de Vermeer Cinema Le Gulf Stream La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Conférence – Les Têtes Renversantes : Les secrets de Vermeer

Cinema Le Gulf Stream 52 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 10:30:00

fin : 2026-11-16 12:00:00

Date(s) :

2026-11-16

Les Têtes Renversantes, historiennes de l’art, présentent leur cycle de conférence à La Baule – « SUPERSTARS »

À force de voir “La Laitière” sur les pots de yaourt ou les publicités, le public a l’impression de connaître par cœur le travail de Vermeer. Qu’en est-il en réalité ? Savez-vous que certaines de ses œuvres dévoilent encore aujourd’hui de précieux secrets ? Cette conférence est l’occasion de lever le voile sur l’un des artistes les plus bankable de sa génération. .

Cinema Le Gulf Stream 52 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lestetesrenversantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence – Les Têtes Renversantes : Les secrets de Vermeer La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44