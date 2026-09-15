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Conférence – Les Têtes Renversantes : Les secrets de Vermeer Cinema Le Gulf Stream La Baule-Escoublac

lundi 16 novembre 2026 · Cinema Le Gulf Stream · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
lundi 16 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Cinema Le Gulf Stream
Adresse
52 avenue du Général de Gaulle
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Conférence – Les Têtes Renversantes : Les secrets de Vermeer

Cinema Le Gulf Stream 52 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16 10:30:00
fin : 2026-11-16 12:00:00

Date(s) :
2026-11-16

Les Têtes Renversantes, historiennes de l’art, présentent leur cycle de conférence à La Baule – « SUPERSTARS »

À force de voir “La Laitière” sur les pots de yaourt ou les publicités, le public a l’impression de connaître par cœur le travail de Vermeer. Qu’en est-il en réalité ? Savez-vous que certaines de ses œuvres dévoilent encore aujourd’hui de précieux secrets ? Cette conférence est l’occasion de lever le voile sur l’un des artistes les plus bankable de sa génération.   .

Cinema Le Gulf Stream 52 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire   contact@lestetesrenversantes.fr

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English :

L’événement Conférence – Les Têtes Renversantes : Les secrets de Vermeer La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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