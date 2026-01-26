Conférence Les tourbières de l’Aubrac, un héritage glaciaire Bozouls

Conférence Les tourbières de l’Aubrac, un héritage glaciaire

Par Nathalie Blondel-Baur, naturaliste

La glaciation du Würm a modelé le paysage de l’Aubrac tout en y laissant de nombreuses traces toujours visibles. Après quelques rappels sur les glaciations qui ont jalonné l’histoire de notre planète, nous nous attarderons sur cette dernière, de l’état des connaissances sur l’englacement de l’Aubrac et sa chronologie aux marques laissées par la calotte glaciaire. Héritage de ce passé glaciaire, les tourbières, nombreuses en Aubrac, sont des milieux de vie particuliers et fragiles. Au travers de l’histoire de leur formation, de leur mode de fonctionnement hydrogéologique, de leur évolution, sans parler de leur flore particulière (plantes insectivores, relictes glaciaires…), nous découvrirons ce que sont vraiment les tourbières et pourquoi il est si important de les protéger, dans le contexte actuel de changement climatique. .

