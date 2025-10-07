Conférence Les tours d’abandon La Semaine Bleue Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Dans le cadre de la Semaine Bleue, profitez de la conférence « les tours d’abandon », des abris dans lesquels les mères pouvaient laisser leur nouveau-né pour qu’il soit trouvé et pris en charge, proposée par la Sauvegarde du patrimoine romanais péageois.

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 32 92 contact@mairiebdp.fr

English :

As part of Semaine Bleue, enjoy a talk on « les tours d’abandon » (abandonment towers), shelters where mothers could leave their newborns to be found and cared for, organized by the Sauvegarde du patrimoine romanais péageois.

German :

Genießen Sie im Rahmen der Blauen Woche den Vortrag « Les tours d’abandon », Unterstände, in denen Mütter ihre Neugeborenen zurücklassen konnten, damit sie gefunden und versorgt werden konnten, angeboten von der « Sauvegarde du patrimoine romanais péageois ».

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), la Sauvegarde du patrimoine romanis péageois organizza una conferenza su « les tours d’abandon » (le torri dell’abbandono), rifugi in cui le madri potevano lasciare i loro neonati per farli trovare e accudirli.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), la Sauvegarde du patrimoine romanais péageois organiza una charla sobre « les tours d’abandon » (las torres del abandono), refugios en los que las madres podían dejar a sus recién nacidos para que fueran encontrados y atendidos.

