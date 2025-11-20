Conférence les trognes, arbres de vie Maison de la Nature et de l’environnement Mozac

Conférence les trognes, arbres de vie

Maison de la Nature et de l'environnement 17 avenue Jean Jaurès Mozac Puy-de-Dôme

Dans un monde agricole en mutation, les arbres têtards racontent l’alliance ancienne entre l’homme et le vivant. Une rencontre entre naturaliste et paysan pour redécouvrir ces arbres façonnés par la main humaine et riches de biodiversité.

In a changing agricultural world, pollarded trees tell of the ancient alliance between man and living things. A meeting between naturalist and farmer to rediscover these trees, shaped by human hands and rich in biodiversity.

In einer sich verändernden landwirtschaftlichen Welt erzählen Kopfbäume von der alten Allianz zwischen Mensch und Lebewesen. Ein Treffen zwischen Naturforschern und Bauern, um diese von Menschenhand geformten Bäume, die reich an Biodiversität sind, wiederzuentdecken.

In un mondo agricolo che cambia, gli alberi impollinati raccontano l’antica alleanza tra l’uomo e gli esseri viventi. Un incontro tra naturalista e agricoltore per riscoprire questi alberi modellati dalla mano dell’uomo e ricchi di biodiversità.

En un mundo agrícola en transformación, los árboles desmochados nos hablan de la antigua alianza entre el hombre y los seres vivos. Un encuentro entre naturalista y agricultor para redescubrir estos árboles moldeados por la mano del hombre y ricos en biodiversidad.

