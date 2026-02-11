Conférence Les Trois Jumeaux de Saints Geosmes à Novgorod Saints-Geosmes

Conférence Les Trois Jumeaux de Saints Geosmes à Novgorod

Foyer Communal Saints-Geosmes Haute-Marne

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Présentation par Chantal des légendes grecque et langroise qui s’attachent à Speusippe, Eleusippe et Méleusippe, martyrs qui ont donné son nom à la commune de Saints-Geosmes et que l’on retrouve jusqu’à Novgorod en Russie.

Ce moment de découverte et de partage est entièrement gratuit, une belle occasion de se plonger dans l’histoire et la culture, tout en explorant les racines de ces personnages emblématiques. .

Foyer Communal Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 16 37 35

