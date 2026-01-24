Conférence Les trois vies de Gabriel Bouquier, artiste et révolutionnaire périgourdin Centre Joséphine Baker Périgueux

Conférence Les trois vies de Gabriel Bouquier, artiste et révolutionnaire périgourdin

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Gabriel Bouquier n’est certes pas un artiste de renommée mondiale, mais il est désormais reconnu comme l’un des bons peintres de paysages du XVIIIe siècle. Nombre de ses œuvres, surtout des dessins, sont conservées à Périgueux, tant au Musée d’art et d’archéologie du Périgord qu’à la bibliothèque de la Société historique et archéologique du Périgord. Il est sans doute plus connu dans son Terrassonnais natal comme le révolutionnaire, député à la Convention, qui vota la mort de Louis XVI et s’opposa à la noblesse et au clergé. Mais son action politique et législative est plus diverse et mérite d’être exposée. On sait moins aussi qu’il termina sa vie dans sa ville natale, pétri de remords concernant ses excès sous la Terreur et cherchant refuge dans la religion. .

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 33 33 cd24.archives@dordogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Les trois vies de Gabriel Bouquier, artiste et révolutionnaire périgourdin

L’événement Conférence Les trois vies de Gabriel Bouquier, artiste et révolutionnaire périgourdin Périgueux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Communal de Périgueux