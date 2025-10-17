Conférence: LES TROUBADOURS DU LIMOUSIN ET L’HISTOIRE (Cinéma Rex/Utatel) Brive-la-Gaillarde

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Par Monsieur Gérard GONFROY

Linguiste, spécialiste des littératures française et occitane, ancien directeur de l’IUFM de Limoges

On sait que les troubadours limousins ont inventé une conception nouvelle de l’amour, de la relation entre hommes et

femmes, et que, par leurs chansons à la poésie raffinée, ils ont porté ce message original par toute l’Europe. On sait moins

que tous, ou presque, ont participé comme témoins ou comme acteurs, à l’histoire, la petite, celle des vicomtés limousines,

mais aussi la grande, celle du royaume Plantagenêt et celle des croisades. .

utatel19@orange.fr

