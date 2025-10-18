Conférence : les trous noirs bibliotheque Jacqueline de romilly Paris
Conférence : les trous noirs bibliotheque Jacqueline de romilly Paris samedi 18 octobre 2025.
Marta Volonteri, directrice de recherche à l’institut d’astrophysique, nous propose une introduction aux trous noirs.
Dans le cadre de l’automne de la science
Le samedi 18 octobre 2025
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-18T19:00:00+02:00
fin : 2025-10-18T20:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-18T16:00:00+02:00_2025-10-18T17:30:00+02:00
bibliotheque Jacqueline de romilly 16 avenue de la porte montmartre 75018 Paris
https://www.paris.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-dans-les-bibliotheques-87645 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr