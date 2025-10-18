Conférence : les trous noirs bibliotheque Jacqueline de romilly Paris

Conférence : les trous noirs bibliotheque Jacqueline de romilly Paris samedi 18 octobre 2025.

Marta Volonteri, directrice de recherche à l’institut d’astrophysique, nous propose une introduction aux trous noirs.

Dans le cadre de l’automne de la science

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T16:00:00+02:00_2025-10-18T17:30:00+02:00

bibliotheque Jacqueline de romilly 16 avenue de la porte montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-dans-les-bibliotheques-87645 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr