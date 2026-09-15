Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE : LES TSIGANES DANS L’HISTOIRE EUROPÉENNE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Henriette Asséo revient sur l’histoire des Tsiganes et éclaire les enjeux de mémoire, d’exclusion et de politiques publiques.

Henriette Asséo, spécialiste reconnue de l’histoire des Tsiganes, a profondément renouvelé les connaissances sur les politiques d’exclusion, les mobilités et les persécutions, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. À la croisée de l’histoire sociale et politique, ses travaux apportent un éclairage précieux sur les enjeux contemporains liés aux minorités, à la mémoire et aux politiques publiques. La rencontre sera suivie d’une dédicace à la librairie Clareton des Sources à 18h30. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONFÉRENCE : LES TSIGANES DANS L’HISTOIRE EUROPÉENNE

Henriette Asséo explores the history of the Roma and sheds light on issues of memory, exclusion, and public policy.

L’événement CONFÉRENCE : LES TSIGANES DANS L’HISTOIRE EUROPÉENNE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34