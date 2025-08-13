Informations pratiques

Veules-les-Roses

Conférence « les vendredis du patrimoine »

Cinéma Rex – Place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Conférence dans le cadre des vendredis du patrimoine.

Thème non communiqué.

A 20:30 au cinéma salle Anaïs Aubert. .

Cinéma Rex – Place des Ecossais Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 000000000

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English : Conférence « les vendredis du patrimoine »

L’événement Conférence « les vendredis du patrimoine » Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre