Conférence « les vendredis du patrimoine » Veules-les-Roses
vendredi 9 octobre 2026 · Veules-les-Roses
Informations pratiques
Veules-les-Roses
Conférence « les vendredis du patrimoine »
Cinéma Rex – Place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Conférence dans le cadre des vendredis du patrimoine.
Thème non communiqué.
A 20:30 au cinéma salle Anaïs Aubert. .
Cinéma Rex – Place des Ecossais Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 000000000
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English : Conférence « les vendredis du patrimoine »
L’événement Conférence « les vendredis du patrimoine » Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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