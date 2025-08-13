UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Veules-les-Roses

Conférence « les vendredis du patrimoine » Veules-les-Roses

vendredi 9 octobre 2026 · Veules-les-Roses

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Cinéma Rex - Place des Ecossais
Ville
76980 Veules-les-Roses
Département
Seine-Maritime
Tarif

Veules-les-Roses

Conférence « les vendredis du patrimoine »

Cinéma Rex – Place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Conférence dans le cadre des vendredis du patrimoine.
Thème non communiqué.
A 20:30 au cinéma salle Anaïs Aubert.   .

Cinéma Rex – Place des Ecossais Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 000000000 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence « les vendredis du patrimoine »

L’événement Conférence « les vendredis du patrimoine » Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

À voir aussi à Veules-les-Roses (Seine-Maritime)