Conférence les vies de Guillaume le bâtard, le duc, le roi Le Bec-Hellouin

Bibliothèque Alban Cayrol 3 Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

La bibliothèque accueille une conférence pour adultes, animée par Thierry Glaizot, habitant du Bec-Hellouin et spécialiste du Moyen-Age Les vies de Guillaume le bâtard, le duc, le roi .

Bibliothèque Alban Cayrol 3 Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com

