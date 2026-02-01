Conférence les vies de Guillaume le bâtard, le duc, le roi Le Bec-Hellouin
Conférence les vies de Guillaume le bâtard, le duc, le roi Le Bec-Hellouin vendredi 27 février 2026.
Conférence les vies de Guillaume le bâtard, le duc, le roi
Bibliothèque Alban Cayrol 3 Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
La bibliothèque accueille une conférence pour adultes, animée par Thierry Glaizot, habitant du Bec-Hellouin et spécialiste du Moyen-Age Les vies de Guillaume le bâtard, le duc, le roi .
Nombre de places limité. .
Bibliothèque Alban Cayrol 3 Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence les vies de Guillaume le bâtard, le duc, le roi
L’événement Conférence les vies de Guillaume le bâtard, le duc, le roi Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay