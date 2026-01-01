Conférence Les villes fortifiées au Moyen-Âge en Charente Salle communale du foyer à côté de la mairie Chazelles

Conférence Les villes fortifiées au Moyen-Âge en Charente

Salle communale du foyer à côté de la mairie 12 route de la Rochefoucauld Chazelles Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Silvio PIANEZZOLA, guide conférencier, listera et décrira les villes fortifiées au Moyen-Âge en Charente.

Salle communale du foyer à côté de la mairie 12 route de la Rochefoucauld Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 dvastel@universite-pays.org

English :

Silvio PIANEZZOLA, guide/lecturer, will list and describe the fortified towns of the Charente region in the Middle Ages.

