Conférence Les villes fortifiées au Moyen-Âge en Charente Salle communale du foyer à côté de la mairie Chazelles

Salle communale du foyer à côté de la mairie 12 route de la Rochefoucauld Chazelles Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
2026-01-17
Silvio PIANEZZOLA, guide conférencier, listera et décrira les villes fortifiées au Moyen-Âge en Charente.
Salle communale du foyer à côté de la mairie 12 route de la Rochefoucauld Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 dvastel@universite-pays.org
English :
Silvio PIANEZZOLA, guide/lecturer, will list and describe the fortified towns of the Charente region in the Middle Ages.
