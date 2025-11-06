Conférence Les vitraux contemporains de l’abbaye d’Acey Troyes

Conférence Les vitraux contemporains de l’abbaye d’Acey Troyes jeudi 6 novembre 2025.

Conférence Les vitraux contemporains de l’abbaye d’Acey

Cité du Vitrail / Salle de réception Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 18:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Toute la lumière sur le programme liturgique et artistique des vitraux créés entre 1990 et 1995 par Jean Ricardon et l’atelier Pierre-Alain Parot pour l’abbaye Notre-Dame d’Acey (Jura). Une façon d’en savoir plus sur un ensemble phare exposé dans la Galerie des vitraux de notre parcours permanent.



Gratuit Sur inscription .

Cité du Vitrail / Salle de réception Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 52 47 reservation.citeduvitrail@aube.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Les vitraux contemporains de l’abbaye d’Acey Troyes a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne