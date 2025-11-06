Conférence Les vitraux contemporains de l’abbaye d’Acey Troyes
Cité du Vitrail / Salle de réception Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-11-06 18:00:00
fin : 2025-11-06
2025-11-06
Toute la lumière sur le programme liturgique et artistique des vitraux créés entre 1990 et 1995 par Jean Ricardon et l’atelier Pierre-Alain Parot pour l’abbaye Notre-Dame d’Acey (Jura). Une façon d’en savoir plus sur un ensemble phare exposé dans la Galerie des vitraux de notre parcours permanent.
Gratuit Sur inscription .
Cité du Vitrail / Salle de réception Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 52 47 reservation.citeduvitrail@aube.fr
