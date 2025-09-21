Conférence « Les vitraux de Francis Chigot en Corrèze et au-delà » Chapelle du Puy-Grand Chamboulive

Conférence « Les vitraux de Francis Chigot en Corrèze et au-delà » Dimanche 21 septembre, 15h00 Chapelle du Puy-Grand Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Conférence de Martine Tandeau de Marsac : « Les vitraux de Francis Chigot en Corrèze et au-delà », précédée d’une présentation par les délégués de la Fondation du Patrimoine Limousin sur leur action régionale.

Chapelle du Puy-Grand Le Puy-Grand, 19450 Chamboulive Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 25 89 72 27 https://sites.google.view/chapelle-puy-grand/ La chapelle a été édifiée entre 1939 et 1956 grâce à la volonté des habitants du hameau, et désaffectée il y a plus de vingt ans. L’association des Amis de la Chapelle, récemment créée, se propose de la réhabiliter pour en faire un lieu d’animations autour de la culture et du patrimoine. D’architecture très sobre, elle possède de beaux vitraux. Au carrefour des routes D142 et D44. Parking devant la chapelle.

