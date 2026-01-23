Conférence Les Vitraux de l’Église Saint-Denis Maison d’Église Saint-Denis Sainte-Adresse

Conférence Les Vitraux de l’Église Saint-Denis

Maison d’Église Saint-Denis 2 Bis Rue Delarbre Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Les vitraux de l’église Saint-Denis de Sainte-Adresse sont très appréciés pour la belle lumière qu’ils diffusent dans l’édifice, malgré un certain mépris des historiens de l’art pour les œuvres néogothiques. À l’heure où les restaurations s’imposent, on peut porter sur eux un regard plus attentif et chercher à connaître le contexte historique et artistique de leur création. .

Maison d’Église Saint-Denis 2 Bis Rue Delarbre Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie courrier@sainte-adresse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Les Vitraux de l’Église Saint-Denis

L’événement Conférence Les Vitraux de l’Église Saint-Denis Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie