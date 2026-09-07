Conférence : les vitraux de l’église Sainte Madeleine de Soubès, Église Marie-Madeleine de Soubès, Soubès

Informations pratiques

Conférence : les vitraux de l’église Sainte Madeleine de Soubès Samedi 19 septembre, 10h00 Église Marie-Madeleine de Soubès Hérault

Gratuit. Jauge de 30 personnes maximum. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez les vitraux récemment restaurés de l’église Sainte-Madeleine de Soubès. À cette occasion, Anne Salvagnac, maître verrier, vous fera découvrir l’histoire du vitrail, ses techniques de fabrication ainsi que l’iconographie des verrières de l’église.

Une animation proposée par l’association SPES.

Église Marie-Madeleine de Soubès Eglise 34700 Soubès Soubès 34700 Hérault Occitanie 0619651337 https://www.la-spes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 65 13 37 »}] Parking à 200 m

Les vitraux de l’église Sainte Madelaine de Soubès viennent d’être restaurés. Anne Salvagnac, maître verrier, nous explique l’historique du vitrail, ses techniques de fabrication et présente les de…

©vitrail st louis association SPES