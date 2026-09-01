Conférence: Les voies inattendues Maison des jeunes et de la culture Saint-Marcel-lès-Valence
jeudi 10 septembre 2026 · Maison des jeunes et de la culture · Saint-Marcel-lès-Valence
Informations pratiques
Saint-Marcel-lès-Valence
Conférence: Les voies inattendues
Maison des jeunes et de la culture 265 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:00:00
fin : 2026-09-10 17:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Ouvert aux personnes de plus de 60 ans. Financé par la Commission des Financeurs de la Prévention et de la Perte d’Autonomie.
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Maison des jeunes et de la culture 265 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 48 17 62 artsdelaparoleetdelimage@gmail.com
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English :
Open to people over the age of 60. Funded by the Commission for the Financing of Prevention and Loss of Independence.
L’événement Conférence: Les voies inattendues Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme
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