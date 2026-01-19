Conférence ‘Les Voix de la Mémoire’ Salon des Halles Lunéville

Conférence ‘Les Voix de la Mémoire’

Salon des Halles 1 place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Mardi Mardi 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Conférence sur la seconde guerre mondiale et la Shoah, portée par l’Association culturelle israélite de Lunéville et l’association MSL (Mémoire de la Shoah en Lorraine). Animée par Corinne ZMYSLOWSKI LEDERMANN et Léo MARION HALDRIC avec Larissa CAIN, survivante du ghetto de Varsovie, Emile FRAJBERG, enfant caché en Suisse, Léon PLACEK, survivant du camp de Bergen Belsen.Tout public

Salon des Halles 1 place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 29 15

English :

Conference on the Second World War and the Shoah, organized by the Association culturelle israélite de Lunéville and the MSL association (Mémoire de la Shoah en Lorraine). Hosted by Corinne ZMYSLOWSKI ? LEDERMANN and Léo MARION HALDRIC with Larissa CAIN, survivor of the Warsaw ghetto, Emile FRAJBERG, hidden child in Switzerland, Léon PLACEK, survivor of the Bergen Belsen camp.

