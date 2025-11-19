Conférence Les volcaniques frères Payan Archives départementales de la Drôme Valence

Conférence Les volcaniques frères Payan Archives départementales de la Drôme Valence mercredi 19 novembre 2025.

Conférence Les volcaniques frères Payan

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19 19:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Par Nicolas Soulas, docteur en histoire, chercheur associé au LARHRA, chargé de cours à l’université de Nîmes

.

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr

English :

By Nicolas Soulas, PhD in history, researcher at LARHRA, lecturer at the University of Nîmes

German :

Von Nicolas Soulas, Doktor der Geschichte, assoziierter Forscher am LARHRA, Lehrbeauftragter an der Universität von Nîmes

Italiano :

Di Nicolas Soulas, dottore in storia, ricercatore associato presso LARHRA, docente all’Università di Nîmes

Espanol :

Por Nicolas Soulas, doctor en Historia, investigador asociado en LARHRA, profesor en la Universidad de Nîmes

L’événement Conférence Les volcaniques frères Payan Valence a été mis à jour le 2025-10-09 par Valence Romans Tourisme