Conférence Les volcans et le vivant Châteaumeillant
Conférence Les volcans et le vivant Châteaumeillant samedi 28 mars 2026.
Conférence Les volcans et le vivant
Châteaumeillant Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’association Châteaumeillant Nature vous invite à une conférence animée par le vulcanologue Jean-Marie Prival sur le thème Les volcans et le vivant
Les volcans sont perçus comme des environnements hostiles peu propices à la vie, pourtant en dépit de ces conditions extrêmes des organismes parviennent à y prospérer et certaines espèces exploitent à leur profit les propriétés de cet environnement pour développer des écosystèmes florissants. Plus largement, le volcanisme est associé à l’émergence de la vie sur terre… et peut-être ailleurs.
Jean-Marie Prival est docteur en vulcanologie et fondateur de la revue Kipuka dédiée à la vulgarisation scientifique sur les volcans. Il passera en revue les nombreux liens tissés entre volcans et vivant.
Entrée libre et gratuite .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 93 61 39
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English :
The Châteaumeillant Nature association invites you to a lecture by vulcanologist Jean-Marie Prival on the theme of Volcanoes and life
L’événement Conférence Les volcans et le vivant Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-03-15 par OT CHATEAUMEILLANT