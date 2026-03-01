Conférence Les volcans et le vivant

Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association Châteaumeillant Nature vous invite à une conférence animée par le vulcanologue Jean-Marie Prival sur le thème Les volcans et le vivant

Les volcans sont perçus comme des environnements hostiles peu propices à la vie, pourtant en dépit de ces conditions extrêmes des organismes parviennent à y prospérer et certaines espèces exploitent à leur profit les propriétés de cet environnement pour développer des écosystèmes florissants. Plus largement, le volcanisme est associé à l’émergence de la vie sur terre… et peut-être ailleurs.

Jean-Marie Prival est docteur en vulcanologie et fondateur de la revue Kipuka dédiée à la vulgarisation scientifique sur les volcans. Il passera en revue les nombreux liens tissés entre volcans et vivant.

Entrée libre et gratuite .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 93 61 39

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English :

The Châteaumeillant Nature association invites you to a lecture by vulcanologist Jean-Marie Prival on the theme of Volcanoes and life

L’événement Conférence Les volcans et le vivant Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-03-15 par OT CHATEAUMEILLANT