CONFÉRENCE LES VOLCANS ET LES SOCIÉTÉS HUMAINES

1 Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le volcan, à la fois légendaire et destructeur, offre aussi ressources, énergie, loisirs et bienfaits thermaux.

Le volcan a toujours été magnifié dans les légendes (forges d’Héphaïstos, Vulcain et les Cyclopes) et dans l’art (gravures rupestres, peintures, batiks sur soie). Mais il est surtout connu pour ses effets destructeurs coulées de lave, retombées de cendres et blocs, nuées ardentes, émissions de gaz, lahars, glissements de terrain et tsunamis. Certaines éruptions majeures peuvent même influencer le climat mondial. Pourtant, derrière ce volcan nuisible se cache un volcan utile, source de matières premières (minerais, matériaux de construction), d’énergie (géothermie), de santé (sources thermales) et de loisirs (randonnées, ski, VTT, parapente).

Par Jacques-Marie Bardintzeff, vulcanologue d’État, chercheur et professeur d’Université (Hautes Distinctions) ; Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

Entrée libre. .

1 Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 musees@ville-beziers.fr

English :

The volcano, at once legendary and destructive, also offers resources, energy, leisure and thermal benefits.

German :

Der Vulkan, der sowohl legendär als auch zerstörerisch ist, bietet auch Ressourcen, Energie, Freizeit und Thermalbäder.

Italiano :

Il vulcano, leggendario e distruttivo, offre anche risorse, energia, attività ricreative e trattamenti termali.

Espanol :

El volcán, a la vez legendario y destructor, también ofrece recursos, energía, actividades de ocio y tratamientos termales.

L’événement CONFÉRENCE LES VOLCANS ET LES SOCIÉTÉS HUMAINES Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE