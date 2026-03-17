CONFÉRENCE LES VOLETS D’ORGUE DE LA CATHÉDRALE DE PERPIGNAN, COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUS Auditorium de la Médiathèque Centrale Perpignan

CONFÉRENCE LES VOLETS D’ORGUE DE LA CATHÉDRALE DE PERPIGNAN, COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUS

Auditorium de la Médiathèque Centrale 15 rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 19:00:00

Date(s) :

2026-04-07

A l’auditorium de la Médiathèque Centrale, cette conférence propose de retracer l’histoire et d’analyser les qualités artistiques de cet ensemble exceptionnel.

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Auditorium de la Médiathèque Centrale 15 rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

In the auditorium of the Médiathèque Centrale, this lecture retraces the history and analyzes the artistic qualities of this exceptional ensemble.

L’événement CONFÉRENCE LES VOLETS D’ORGUE DE LA CATHÉDRALE DE PERPIGNAN, COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUS Perpignan a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT66