Conférence » Les yeux dans les yeux » Musée diocésain d’art religieux Blois

Conférence » Les yeux dans les yeux » Musée diocésain d’art religieux Blois dimanche 21 septembre 2025.

Conférence » Les yeux dans les yeux » Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée diocésain d’art religieux Loir-et-Cher

Sur inscription (téléphone), 25 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Conférence « Les yeux dans les yeux » par Xavier Anquetin. Le Musée Diocésain d’Art Religieux vous invite à une présentation exceptionnelle des œuvres qui y sont conservées : « Nous regarderons principalement les visages et les yeux de quelques statues, ce qui permet de les découvrir ou redécouvrir sous un aspect insolite, d’une façon que vous ne les avez peut-être jamais vu », dévoile le conférencier.

Musée diocésain d’art religieux 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 78 17 14 http://www.catholique-blois.net/diocese/services-diocesains/Culture-Art-Sacre-Tourisme/musee-dart-religieux-de-blois [{« type »: « phone », « value »: « 02.54.78.17.14 »}] Installé au premier étage de l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art religieux présente une riche collection d’objets liturgiques et cultuels : statues, ornements, orfèvrerie et tableaux du XIVe au XIXe siècles.

Conférence « Les yeux dans les yeux » par Xavier Anquetin. Le Musée Diocésain d’Art Religieux vous invite à une présentation exceptionnelle des œuvres qui y sont conservées : « Nous regarderons les et…

Sainte Marie-Madelaine © Xavier Anquetin