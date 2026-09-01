Conférence les zones humides Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Saint-Léonard-de-Noblat

Conférence les zones humides

Salle des fêtes Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le PETR du Pays Monts et Barrages vous invite à une conférence consacrée à un patrimoine naturel essentiel, mais parfois encore méconnu : les zones humides.

Quel rôle jouent elles pour la biodiversité, l’eau, le climat et l’économie de nos territoires ?

Un quizz servira de fil conducteur tout au long de la soirée. L’occasion de tester vos connaissances, d’apprendre de nouvelles choses, et surtout, de mieux comprendre les enjeux liés aux zones humides de manière ludique et interactive.

Le PETR présentera les travaux de préservation et de restauration pouvant être réalisés sur le territoire, au travers d’exemples concrets. Nous discuterons également du rôle que chacun peut jouer pour préserver et conserver au mieux ces milieux indispensables.

Et pour terminer la soirée, un temps de questions réponses permettra à chacun de partager ses interrogations et d’échanger .

Salle des fêtes Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 57 60

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English : Conférence les zones humides

L’événement Conférence les zones humides Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Noblat