Conférence « L’espace magique d’une bibliothèque au temps de Pontus de Tyard » Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley

Conférence « L’espace magique d’une bibliothèque au temps de Pontus de Tyard » Dimanche 21 septembre, 17h00 Château Pontus de Tyard Saône-et-Loire

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la conférence d’A.-M. Cheny, maître de conférences à l’Université de Caen, « L’espace magique d’une bibliothèque au temps de Pontus de Tyard ».

Découvrez les secrets d’une bibliothèque d’exception à la fin du XVIe siècle, et comment écrire, publier, acheter, ranger et conserver ses livres au temps de Pontus de Tyard.

Château Pontus de Tyard Rue du Château, 71460 Bissy-sur Fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Parking sur place.

