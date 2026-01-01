Conférence L’Espagne contemporaine MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence
Conférence L’Espagne contemporaine MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence jeudi 29 janvier 2026.
Conférence L’Espagne contemporaine
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:00:00
fin : 2026-01-29 20:00:00
Date(s) :
2026-01-29
Dans le cadre du jumelage de Bourg-lès-Valence avec la ville de Teruel (Aragon), cette conférence organisée par BLV Jumelages a pour but de mieux faire connaître aux habitants l’Espagne d’aujourd’hui.
.
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 02 77 55 blv.jumelages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Bourg-lès-Valence’s twinning with the town of Teruel (Aragon), this conference organized by BLV Jumelages aims to give local residents a better understanding of modern-day Spain.
L’événement Conférence L’Espagne contemporaine Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-21 par Valence Romans Tourisme