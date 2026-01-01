Conférence L’Espagne contemporaine MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Conférence L’Espagne contemporaine

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29 20:00:00

2026-01-29

Dans le cadre du jumelage de Bourg-lès-Valence avec la ville de Teruel (Aragon), cette conférence organisée par BLV Jumelages a pour but de mieux faire connaître aux habitants l’Espagne d’aujourd’hui.

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 02 77 55 blv.jumelages@gmail.com

English :

As part of Bourg-lès-Valence’s twinning with the town of Teruel (Aragon), this conference organized by BLV Jumelages aims to give local residents a better understanding of modern-day Spain.

