Conférence L’Espagne contemporaine MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:00:00
fin : 2026-01-29 19:00:00
Date(s) :
2026-01-29
Bourg-lès-Valence Jumelages, partenaire de la MJC Jean Moulin, vous propose L’Espagne contemporaine , une conférence de Christelle Guignot, professeure en classes préparatoires aux grandes coles au lycée Camille Vernet de Valence.
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 40 15 info@mjcblv.fr
English :
Bourg-lès-Valence Jumelages, a partner of MJC Jean Moulin, presents Contemporary Spain , a lecture by Christelle Guignot, a teacher of classes préparatoires aux grandes coles at Valence’s Lycée Camille Vernet.
