Conférence L’Espagne contemporaine MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Conférence L’Espagne contemporaine

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29 19:00:00

2026-01-29

Bourg-lès-Valence Jumelages, partenaire de la MJC Jean Moulin, vous propose L’Espagne contemporaine , une conférence de Christelle Guignot, professeure en classes préparatoires aux grandes coles au lycée Camille Vernet de Valence.

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 40 15 info@mjcblv.fr

English :

Bourg-lès-Valence Jumelages, a partner of MJC Jean Moulin, presents Contemporary Spain , a lecture by Christelle Guignot, a teacher of classes préparatoires aux grandes coles at Valence’s Lycée Camille Vernet.

